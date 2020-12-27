شكرا لقرائتكم خبر عن تتويج شعب حضرموت وسط 40 ألف متفرج والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لفت نهائي الدوري التنشيطي لكرة القدم في اليمن في بداية العام الأنظار بعدما توّج فريق شعب حضرموت بطلاً بعد فوزه في نهائي البطولة على منافسه القوي وحدة عدن بركلات الترجيح، وسط حضور جماهيري كبير تجاوز الأربعين ألف مشجع، وكأن الجمهور اليمني كان يريد وداع المدرجات قبل إغلاقها بسبب تدابير فيروس كورونا.

وكانت البطولة اقيمت في يناير وشهدت مشاركة 8 فرق تأهلت عن مرحلة تصفيات سابقة وهي شعب حضرموت ووحدة عدن والتلال وأهلي تعز واتحاد إب واليرموك وأهلي صنعاء وهلال الحديدة.