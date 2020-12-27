شكرا لقرائتكم خبر عن طفرة لمنتخب الجزائر و بزوغ نجم نواذيبو الموريتاني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في إطلالة على المغرب العربي تحدث المحلل والمعلق التونسي زياد عطية، ملقياً الضوء على إنجاز نهضة بركان المغربي واعتبره استثنائياً في 2020 بين أندية المغرب العربي؛ حيث نجح في تحقيق نتائج غير مسبوقة وظهر بمستويات جيدة حتى توج بلقب كأس الكونفدرالية على حساب بيراميدز المصري مع حصوله على المركز الثالث في الدوري المغربي.

وأوضح أن الفريق المغربي، استفاد من عمل إدارته ومن مبدأ الاستمرارية في التشكيلة التي خولت له امتلاك تركيبة متناسقة مع تواجد لاعبي سوبر كمدافع منتخب بوركينا فاسو يوسوفو دايو ولاعب خط الوسط العربي ناجي ولاعبي الخبرة الحدراف وياجور.

وأضاف أن منتخب الجزائر حقق طفرة بأدائه العالي جداً وكسب خطوات مع المدرب جمال بلماضي، وتوج شباب بلوزداد بطلاً للدوري وقدم مع الفني الفرنسي فرانك مستويات مشجعة وفي مرحلة تشكيل منظومة لاعبين محترمين بقيادة صانع الألعاب أمير سعيود.

وعلى صعيد الكرة الموريتانية لابد من الإشادة بفريق اف سي نواذيبو الذي واصل سيطرته على لقب الدوري الموريتاني للموسم الثالث على التوالي وأصبح الفريق الأكثر تتويجاً على الرغم من مضي 21 سنة على تأسيسه، والملاحظة الأبرز دخوله كأول نادٍ موريتاني لمرحلة دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.

ويعتقد عطية بأن نواذيبو الموريتاني، سيواصل سيطرته محلياً مع جلب أبرز اللاعبين وتعيين مدرب منتخب جزر القمر أمير عبدو مدرباً أول، في المقابل حصد تفرغ زينة لقب الكأس المحلي وظهر في كأس الكونفدرالية الحالية بشكل إيجابي حين أطاح بكالوم الغيني مع بروز نجمه الشيخ مختار .

وحافظ الترجي الرياضي في تونس على استقراره محلياً وتوج بطلاً مستفيداً من تراجع منافسيه.

ويعتبر الوضع الكروي في ليبيا غير مستقر مع توقف نشاط الدوري وضعف فرصة تأهل الفرسان لكأس إفريقيا.

وقال زياد عطية إن الاتحادات المحلية بالمغرب العربي تحتاج إلى ثورة في التسيير والعمل خصوصاً تونس وليبيا والجزائر، بهدف التطور والتقدم، والمغرب بلغت مرحلة متقدمة في تاريخ كرة القدم وأصبحت نموذجاً بكل المقاييس.