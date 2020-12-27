ارسنال يعود لسكة الانتصارات بحسم الدربي امام جاره تشلسي

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لندن: عاد ارسنال الى سكة الانتصارات وخفف الضغط على مدربه الاسباني ميكل أرتيتا بحسمه الدربي اللندني امام جاره تشلسي بالفوز عليه 3-1 السبت على ملعب الامارات في العاصمة في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

وسجل الفرنسي ألكسندر لاكازيت (34 من ركلة جزاء) والسويسري غرانيت تشاكا (44) وبوكايو ساكا (56) اهداف ارسنال، وتامي أبراهام (85) هدف تشلسي.

وهو الفوز الاول لأرسنال في مبارياته الثماني الاخيرة في الدوري وتحديدا منذ تغلبه على مضيفه مانشستر يونايتد 1-صفر في المرحلة السابعة في الاول من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وهو الفوز الثالث لارسنال على جاره اللندني في المباريات الـ18 الاخيرة بينهما والهزائم الثلاث جميعها بملعب الامارات (صفر-3 في ايلول/سبتمبر 2016، وصفر-2 في كانون الثاني/يناير 2019).

وجدد ارسنال تفوقه على جاره بعدما كان تغلب عليه 2-1 في الاول من آب/أغسطس الماضي في المباراة النهائية لمسابقة كأس الاتحاد الانكليزي.

تضميد الجراح

وضمَّد ارسنال جراحه بفوزه الكبير على ضيفه تشلسي وحرمه من اللحاق بليستر سيتي الى المركز الثاني فتجمد رصيده عند 25 نقطة فتراجع الى المركز السادس.

وعلى غرار ساوثمبتون الذي سقط في فخ التعادل السلبي امام مضيفه فولهام، فشل تشلسي في استغلال تعادل ليستر سيتي وضيفه مانشستر يونايتد 2-2 في قمة المرحلة للانقضاض على المركز الثاني، فمني بخسارته الرابعة هذا الموسم والثالثة في مبارياته الاربع الأخيرة.

ودخل ارسنال وتحديدا مدربه ارتيتا المباراة تحت ضغط كبير بسبب النتائج المخيبة التي يحققها الفريق منذ مطلع الشهر الماضي في أسوأ بداية موسم للفريق منذ موسم 1974-1975، فحقق الاهم بفوز غال ومستحق على جاره ابتعد به ست نقاط عن اول المراكز المؤدية الى الدرجة الثانية مرتقيا الى المركز الرابع عشر مؤقتا برصيد 17 نقطة بفارق الاهداف امام ليدز يونايتد الذي يستضيف بيرنلي الاحد في ختام المرحلة.

وخاض ارسنال المباراة في غياب لاعبيه البرازيليين دافيد لويز وويليان وغابريال بسبب شكوك باصابتهم بفيروس كورونا المستجد، فيما أبقى أرتيتا النجمين الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ والعاجي نيكولاس بيبي على مقاعد البدلاء.

في المقابل، استمر غياب الدولي المغربي حكيم زياش عن صفوف تشلسي بسبب الاصابة، وقرر مدربه فرانك لامبارد الابقاء على الواعد الدولي الالماني كاي هافيرتس والايطالي جورجينيو على دكة البدلاء قبل ان يدفع بهما في منتصف الشوط الثاني دون جدوى.

وبدأ أرسنال المباراة بضغط هجومي قوي لكن سرعان ما فرض تشلسي سيطرته وكاد مايسون ماونت يفعلها من ركلة حرة مباشرة ارطمت بالقائم الايسر للحارس الالماتي بيرند لينو وخرجت عن الملعب (13).

وحصل ارسنال على ركلة جزاء اثر عرقلة المدافع الاسكتلندي كيران تيرني داخل المنطقة من قبل المدافع ريس جيمس تم التأكد منها من قبل حكم الفيديو المساعد فانبرى لها لاكازيت على يسار الحارس السنغالي ادوار مندي (35).

وهو الهدف الرابع للاكازيت هذا الموسم.

وعزز تشاكا تقدم ارسنال بهدف ثان رائع من ركلة حرة مباشرة من خارج المنطقة سددها قوية بيسراه واسكنها في الزاوية اليسرى البعيدة للحارس مندي (44).

ودفع لامبارد بالايطالي جورجينيو وكالوم هودسون-اودوي مطلع الشوط الثاني مكان الكرواتي ماتيو كوفاسيتش والالماني تيمو فيرنر الصائم عن التهديف في مبارياته العشر الاخيرة في مختلف المسابقات.

وفي الوقت الذي كان تشلسي يبحث عن تقليص الفارق وجه له ساكا الضربة القاضية بتسديدة "ساقطة" وخادعة بيمناه من داخل المنطقة ارتطمت بالقائم الايمن وعانقت الشباك (56).

وكاد البرازيلي غابريال مارتينيلي يضيف الهدف الرابع بكرة اكروباتية من مسافة قريبة تصدى لها مندي بصعوبة (61)، ثم أنقذ مندي مرماه من هدف محقق للمهاجم ذاته بتصديه لتسديدته القوية من مسافة قريبة قبل ان يشتتها الدفاع (64).

وحرمت العارضة الدولي المصري محمد النني من الهدف الرابع عندما ردت تسديدته القوية بيمناه من داخل المنطقة اثر دربكة بعد ركلة ركنية (84).

وسجل ابراهام الهدف الوحيد لتشلسي بصدره اثر تمريرة عرضية من هودسون-اودوي تم التأكد من شرعيته بعد اللجوء الى حكم الفيديو المساعد (85).

وحصل جورجينيو على ركلة جزاء اثر عرقلة ماونت داخل المنطقة من قبل المدافع الاسباني بابلو ماري فانبرى لها اللاعب نفسه لكن الحارس لينو تصدى لها على دفعتين (90+1).