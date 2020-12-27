شكرا لقرائتكم خبر عن سيتى كلوب يُحقق طفرة فى مجال الألعاب الإلكترونية واهتمام خاص بالمرأة والان مع تفاصيل الخبر

وقال عمرو حسن، مدير التسويق فى شركة استادات القابضة، ومالكة أندية city club، إن سوق الرياضة الإلكترونية ظهر منذ مطلع القرن الحالى، لكن لم يكن هناك اهتمام كاف بها، ولكن بدأ الاهتمام يزداد مع التطور التكنولوجى الكبير فى العالم كله، وأصبح لتلك الألعاب اتحادا دوليا، بالإضافة إلى اتحادات قارية، كما يوجد اتحاد مصرى يترأسه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

وأضاف عمرو حسن، فى تصريحات تليفزيونية: "يوجد فى مصر الكثير من لاعبى تلك الألعاب، هناك بعض الأشخاص يمارسون الألعاب الإلكترونية منذ 30 أو 40 عاما، تلك الألعاب تنمى العلاقات الجماعية، ووصلت صناعة الألعاب الإليكتروينة فى عام 2019 إلى 90 مليون دولار، وتخطى العديد من الصناعات، ولها دخل قومى كبير".

وتابع: "شركة استادات تعمل على إعادة تطوير البنية التحتية غير المستغلة، وأول المشروعات هى سيتى كلوب، وهى عبارة عن 15 ناديا فى 11 محافظة، ونحاول تقديم كافة الخدمات التى تجذب الأسرة، لدينا خدمات رياضية بشكل كامل منها كرة القدم والاسكواش والسباحة والألعاب الجماعية وألعاب النزال، وأضفنا إليها الرياضة الإليكترونية لأن لها اهتمامات كبيرة من كل الفئات".

واستطرد: "الاشتراكات فى سيتى كلوب فى متناول الأسرة العادية، وفى المقابل نقدم لهم خدمات لا تتواجد فى أندية بالقاهرة والإسكندرية، نتواجد فى الصعيد بألمنيا وسوهاج وغيرهم، حن فى سيتى كلوب مهتمون بكل أفراد الأسرة، يوجد مركز لخدمات المرأة، لدينا مبنى الخدمات به فكرة جديدة ويقدم خدمات حكومية مثل الشهر العقارى والمرور ويتم إنجازها بشكل سريع".

وأكد أن هناك قوانين لممارسة الألعاب الإلكترونية داخل فروع أندية سيتى كلوب فى كل المحافظات، مشددا على أنه لا يجوز لطفل يبلغ من العمر 12 عاما أن يلعب لعبة لمن هم أكبر من 18 عاما، وهناك عدد ساعات معين للعب تلك الألعاب داخل النادى، لتوفير وقت لممارسات الرياضات البدنية والاستمتاع بكل الخدمات داخل النادى.