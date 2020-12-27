شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يوجه رسالة شكر للإمارات بعد اختيار الأهلي نادى القرن الـ21 بإفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي رسالة شكر إلى دولة الإمارات عقب وصوله هناك لاستلام جائزة تتويج الأهلي بلقب نادي القرن الواحد والعشرين داخل قارة إفريقيا من هيئة "جلوب سوكر".

وقال الخطيب في فيديو بثه من دولة الإمارات: "أشكر دبي ومجلس دبي الرياضي ومؤتمر دبي الرياضي على الاستضافة وسعيد بالاستقبال الذي شاهدته في دبي والذي أسعدني".

تابع: الإمارات بشكل عام من البلدان القريبة إلى بلدنا وخلال تواجد بها أشعر براحة نفسية وكأنني متواجد وسط إخواتي كونها بلد عربي شقيق نكن لها كل تقدير واحترام".

وغادر محمود الخطيب القاهرة ظهر اليوم متوجهًا إلى الإمارات لتلبية دعوة مؤسسة «جلوب سوكر» وحضور الاحتفالية التي تقيمها ذات المؤسسة غدًا في دبي، لتكريم نادي ريال مدريد بوصفه نادي القرن على مستوى العالم، والنادي الأهلي بوصفه نادي القرن الإفريقي والأكثر تتويجًا في الشرق الأوسط ، ويتسلم محمود الخطيب جائزة النادي الأهلي، في حضور كوكبة من كبار مسئولي ونجوم كرة القدم في العالم، الذين تم توجيه الدعوة إليهم بهذه المناسبة.

وكان رئيس النادي قد تلقى خطابًا من مؤسسة «جلوب سوكر» في دبي قبل عشرة أيام، تدعوه للاحتفالية الكبرى التي سوف تقيمها بحضور نجوم الكرة العالمية، ووافق الخطيب على قبول الدعوة.

يذكر أن مؤسسة «جلوب سوكر» طرحت استفتاءً منذ فترة على موقعها لاختيار النادي الأفضل في العالم، وفي منطقة الشرق الأوسط، على أن يكون قرار اختيار الأفضل بنسبة ٦٠% للجنة الخبراء التي شكلتها المؤسسة و٤٠% من القرار لرأي الجمهور، وحسم رأي الأغلبية في لجنة الاختيار هوية الجائزة، وفاز ريال مدريد بلقب نادي القرن في العالم، وحصل النادي الأهلي على لقب نادي القرن الإفريقي والأكثر تتويجًا بالبطولات في منطقة الشرق الأوسط.