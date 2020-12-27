عضو باللجنة التنفيذية بالزمالك: النادى معه توكيل السعادة للشعب المصرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد إبراهيم عبد الله، أحد أعضاء اللجنة التنفيذية بالزمالك، أن النادى كثيرا ما تعرض لأزمات، ولكن رموزه وأبناءه قادرون على عبور الأزمات والجميع يعمل فى هدوء لخدمة النادى.

وقال عبد الله، فى تصريحات لقناة الزمالك، هناك بعض الناس نقول عليها نيران صديقة، تحاول إظهار عدم وجود استقرار فى النادى والكل يعمل على قدم وساق لإسعاد جماهير الزمالك، مثلما قلت الزمالك معه توكيل السعادة للشعب المصرى.

وأضاف: انتشرت شائعة سخيفة وهى وفاة المستشار هشام إبراهيم وهى شائعة سخيقة ولم يتحقق منها من أطلقها وهو يمارس عمله وكلنا مصممين على تحقيق الأحلام التى كان يضعها المستشار أحمد البكرى عليه رحمة الله للوصول بالنادى إلى بر الأمان.

وكشف أنه تخصيص قاعة فى المبنى الاجتماعى الجديد باسم المستشار الراحل أحمد البكرى على ما قدمه من خدمات للنادى، متابعا أنهم يحاولون توفير كل السبل اللازمة والموارد المالية؛ لتغطية احتياجات النادى وكل واحد فى عمله.