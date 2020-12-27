شكرا لقرائتكم خبر عن رابح ماجر: أمنية كل العرب رؤية محمد صلاح فى برشلونة أو ريال مدريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رابح ماجر، أسطورة الكرة الجزائرية والعربية، أن النجم الدولى محمد صلاح، لاعب منتخب مصر وليفربول الإنجليزى، أصبح من أفضل لاعبى كرة القدم فى العالم، مشيرًا إلى أن مستواه تطور بشكل ملحوظ تحت قيادة يورجن كلوب المدير الفنى للريدز.

وعن رغبة صلاح فى الرحيل عن ليفربول والانتقال لأى من ريال مدريد أو برشلونة، قال رابح خلال تصريحاته لبرنامج "جمهور التالتة" عبر شاشة "أون تايم سبورت 2" أن محمد صلاح وحده هو صاحب هذا القرار ومعه ليفربول الذى من حقه الموافقة أو رفض رحيل اللاعب طالما ما زال مرتبطا بعقد.

وتحدث نجم الكرة الجزائرية عن وجهة نظره الفنية فى انتقال صلاح لريال مدريد أو برشلونة، مشددًا على أن الفرعون المصرى يتمنى أن ينضم لأحد كبيرى الكرة فى العالم وهم الريال والبرسا، كما أن أمنية كل عربى أن يرى صلاح بقميص أى من الفريقين، وأن يشارك بجوار ليونيل ميسى، أو تحت قيادة زين الدين زيدان ومجاورة نجوم العالم فى الساحرة المستديرة، وإذا نجح وانتقل لأى من الفريقين فسيكون محظوظ جدًا.

وكان المدرب الألمانى يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزى، تحدث عن أزمة لاعبه محمد صلاح وشارة القيادة، بعد تصريحات الدولى المصرى عن حزنه بعدم حصوله عليها خلال مباراة ميتييلاند الدنماركى فى إطار منافسات دور المجموعات بمسابقة دورى أبطال أوروبا.

وقال كلوب، فى تصريحات نقلتها صحيفة "الجارديان" البريطانية، "بالنسبة لى من الممكن أن يكون تحديًا لتدريب لاعبين وإدارتهم على مستوى محمد صلاح، لكن يجب أن يتمتع لاعبو كرة القدم بقدر كبير من الثقة حتى يتمكنوا من تقديم أفضل ما لديهم".

واعترف كلوب قائلا، "أخطأت عندما قررت ارتداء ترينت ألكسندر أرنولد شارة القيادة فى مباراة ميتييلاند، لقد كنت قائدًا لفترة طويلة فى مسيرتى، وكنت أفكر دائمًا يا لها من وظيفة لأنه لا يوجد كثير من الفوائد وهناك الكثير من العمل".

وأضاف يورجن كلوب، "لم أشعر بأهمية القائد قبل المباراة، لم أدرك مدى أهمية ذلك للاعبين ولم أدرك حجم قصة ترينت حول حصوله على شارة القيادة، موضحا أن القاعدة هنا فى ليفربول أن الرباعى جوردان هندرسون وجيمس ميلنر وفيرجيل فان دايك وجينى فينالدوم من لهم الأحقية فى الحصول على شارة القيادة، وإذا لم يتمكنوا جميعًا من اللعب يكون اللاعب عادة الأقدم فى النادى هو القائد وهذا ما رأيته فى أرنولد".

وتابع كلوب، "تحدث إلى صلاح حول هذا الموضوع، ثم أدركت أن الأمر لم ينجح بشكل جيد لذا شرحت ذلك، من الواضح أنه أصيب بخيبة أمل لكن لم أفعل ذلك عن قصد، وإذا ارتكبت خطأ فهذا يعنى أنه لم يكن القائد ديفوك أوريجى فى هذه المباراة".

رد المدرب الألمانى يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزى، من خلال عدة رسائل على ما أثير حول رحيل محمد صلاح عن الريدز بعد تصريحاته الأخيرة.

وكانت تصريحات محمد صلاح التى أدلى بها فى حوار مع صحيفة "آس الإسبانية" قد أثارت الجدل بشأن مستقبله مع ليفربول، بعدما ألمح بإمكانية اللعب لقطبى الكرة العالمية ريال مدريد أو برشلونة، فضلا عن حزنه لعدم ارتداء شارة قيادة الريدز فى مباريات دورى أبطال أوروبا.