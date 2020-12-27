شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: شباب المحمدية جدد عرضه لشراء أحداد.. وحسم مصيره خلال 10 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف خالد الغندور نجم الزمالك السابق، أن حميد أحداد لاعب الفريق الأبيض وصله عرض رسمي من نادي شباب المحمدية المغربي، الذي يرأسه هشام آيت منا والذي يرغب في ضم اللاعب في الانتقالات الشتوية القادمة.

قال في تصريحات لقناة الزمالك: تم رفض العرض أكثر من مرة لأنه عرض ضعيف، ووصل عرض اليوم لشراء أحداد مقابل 400 ألف دولار وسيتم مناقشته خاصة أن اللاعب أبدى موافقة على العودة للمغرب، وسيتم مناقشة العرض من قبل مسئولي الزمالك.

أوضح أن حميد أحداد عند عودته للزمالك حصل على 87 ألف دولار وحال استمراره سيحصل على حوالي 200 ألف دولار، مشيرا إلى أنه سيتم حسم مصيره خلال العشرة أيام القادمة سواء ببقاؤه أو بيعه

وجه رسالة إلى محمود عبد العزيز وأتمنى له التوفيق لأنه يموت نفسه في التدريب وأتمنى أن يعود أفضل من الأول، لأنه دائما ما يكون سند طارق حامد حال غيابه عن التشكيل الأبيض.