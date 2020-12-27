شكرا لقرائتكم خبر عن 27 لاعبا فى معسكر منتخب اليد استعدادا للمونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلق اليوم معسكر المنتخب الأول لكرة اليد استعدادا لبطولة العالم المقرر انطلاقها 13 من الشهر المقبل بمشاركة 32 دولة، ويستمر معسكر المنتخب حتى الخميس المقبل، واستقر المدير الفنى الإسبانى روبيرتو جارسيا على ضم 27 لاعبا هم:

فى حراسة المرمى.. كريم هنداوى- عصام الطيار- عبد الرحمن حميد

فى مركز الجناح الأيسر.. عمر الوكيل- أحمد مؤمن- أحمد سيسه

فى مركز الجناح الأيمن.. محمد سند- أكرم يسرى- عمر سامى

على الدائرة.. محمد ممدوح هاشم -إبراهيم المصرى- خالد وليد- أحمد عادل- وسام نوار

فى مركز المدافع الايسر.. على زين- يحيى الدرع- حسن قداح

فى مركز صانع الالعاب.. أحمد هشام- إسلام حسن- أحمد خيرى- سيف الدرع

فى مركز المدافع الأيمن.. أحمد الأحمر- يحيى خالد- محسن رمضان- مصطفى بشير- مصطفى خليل- عبد الرحمن فيصل

كشف هشام نصر، رئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد مصر 2021، عن تجريب نظام الفقاعة "الحجر الصحى" فى بطولة العالم المقرر انطلاقها يناير المقبل كبروفة لأولمبياد طوكيو 2021 أيضا.

وقال هشام نصر، فى تصريحات إعلامية، أن نظام الفقاعة سيتم تطبيقه على كل من يعمل فى البطولة من أول اللاعبين وحتى عمال الفنادق والباصات الناقلة للفرق واللجان المنظمة.

ويعد نظام الفقاعة هو اقتصار فنادق البطولة على من يعمل فى المونديال فقط على أن يتواجدون فى الفنادق طوال أيام البطولة دون الاختلاط بأشخاص من الخارج مع عمل مسحة طبية كل 72 ساعة للتأكد من سلامة الإصابات بفيروس كورونا.

وحصلت قناة أون تايم سبورتس على حقوق بث بطولة العالم لكرة اليد مصر 2021 المقرر إنطلاقها شهر يناير المقبل على 4 صالات مختلفة.