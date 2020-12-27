شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى أكثر الأندية اكتسابا للجماهيرية 2020 متفوقا على الرجاء المغربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت قناة أبو ظبي الإماراتية فوز النادي الأهلي في استفتاء أكثر الأندية اكتسابا للجماهيرية في 2020، وفقا للاستفتاء الذ تم علقه في الثانية عشر منتصف الليل بالإمارات، بعد تفوق الأهلي على الرجاء المغربي في نسبة التصويت.

وكشف قناة أبو ظبي، أن الأهلي حصل على 51% من نسبة التصويت مقابل 49% لنادي الرجاء المغربي.

وذكرت قنة أبو ظبي أنه تم غلق الاستفتاء في تمام الساعة 12 منتصف الليل بتوقيت أبوظبي، معلنة فوز الأهلي المصري باستفتاء أكثر الأندية اكتساباً للجماهيرية في 2020، بحصوله على نسبة 51% في المواجهة النهائية مقابل 49% للرجاء المغربي

وأجري استفتاء قناة أبوظبي الرياضية على الفيس بوك ووصل لملايين المتابعين وشارك فيه حوالي 400 ألف متابع.



