شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادى الزمالك اليوم السبت 26/ 12 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم السبت الموافق 26 / 12 / 2020، العديد من الأخبار الهامة والتى يأتى على رأسها توقيع عقوبة مالية علي مصطفي محمد بسبب غيابه عن المران لعدة أيام بدون اذن.

مران الزمالك.. جلسة لباتشيكو.. وتقسيمة للاعبين قبل موقعة سموحة

عقد البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للزمالك، جلسة مع اللاعبين على هامش المران اليوم السبت، فى ملعب النادى، وتحدث باتشيكو مع اللاعبين عن اللقاء القادم وأهميته، وطالبهم ببذل أقصى ما لديهم خلال الفترة المقبلة وأكد المدرب للاعبين ثقته فى الجميع، فى تقديم الأفضل خلال الفترة المقبلة، كما شرح لهم بعض الأمور الفنية والتكتيكية لتنفيذها.

الزمالك يعقد جلسة تجديد مع شيكابالا وجنش

عقد مسئولو نادى الزمالك اجتماعا اليوم مع محمود عبد الرازق شيكابالا ومحمود جنش، لاعبى الفريق، للتفاوض حول تجديد تعاقدهما مع النادى الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى، فى إطار سياسة إدارة النادى بإنهاء ملف تجديد تعاقد اللاعبين الذين تنتهى عقودهم بنهاية الموسم الجارى، وهم يوسف أوباما وفرجانى ساسى بخلاف الثنائى شيكابالا وجنش.

ساسى يشارك فى تدريبات الزمالك غدا.. ومسحة كورونا للثلاثي

أكد الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبى لفريق الزمالك، أن التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق سيشارك فى التدريبات الجماعية غدا، الأحد، استعدادا لمواجهة سموحة المقرر لها بعد غد فى الجولة الثالثة للدورى.

الزمالك ينتظر عرضا رسميا من سانت أتيان بزيادة مقابل شراء مصطفى محمد

كشف مصدر مسئول بنادى الزمالك، حقيقة تلقى الزمالك عرضًا رسميًا من نظيره سانت أتيان الفرنسى بزيادة قيمة المقابل المادى المعروض من أجل الحصول على خدمات مصطفى محمد مهاجم الفريق الكروى الأول، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

خالد الغندور: "الزمالك طول عمره مبياخدش بطولات كتير".. فيديو

قال الإعلامى خالد الغندور، نجم النادى الزمالك السابق، إن مانويل جوزيه مدرب النادى الأهلى السابق مدرب جيد لكنه ليس عبقريا، مستطرداً:" جوزيه مش عبقرى بس قوته كانت في شخصيته وإن اللاعيبة بتحبه، هو مدرب كويس لكن مش عبقرى بالطريقة اللى بيتصور بيه، ده بنى أسطورته التدريبية بهدف أبوتريكة في الصفاقسى فقط".

الزمالك يوقع عقوبة مالية على مصطفى محمد بسبب تغيبه عن المران دون إذن

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن توقيع عقوبة مالية على مصطفى محمد، مهاجم الفريق، بسبب تغيبه عن المران الأيام الماضية دون الحصول على إذن من الجهاز الفني.