شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور يوضح كواليس أزمة ساسى ومصطفى محمد بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، كواليس أزمة فرجانى ساسى ومصطفى محمد بالزمالك خلال الفترة الماضية، وحقيقة تمردهما على النادى بسبب رغبة الأول فى الحصول على مستحقاته وتأجيل تجديد عقده، ولرغبة الثانى فى خوض تجربة الاحتراف فى يناير القادم.

قال الغندور فى تصريحات لقناة الزمالك: "فرجانى ساسى نزل التدريب أول أمس وخرج ورحل إلى الجيم وفسر البعض خروجه لأنه لم يحصل على مستحقاته وعدم الوفاء بالوعد الذى حصل عليه من إدارة الزمالك، حاولت التواصل مع وكيله مهند عون ولم أستطع الوصول إليه بعد عودته إلى تونس".

أوضح أن ساسى تعرض لكدمة طفيفة والطبيب نصحه بمغادرة المران حتى لا تتفاقم الإصابة وكثرت الأقاويل عن هروب ساسى من قبل، وفرجانى له مستحقات متأخرة بالفعل وليس لديه مشكلة فى التجديد وهو ما أكده وكيله الذى أوضح أنه ينتظر الحصول على مستحقاته القديم وينتظر الحصول على مقدم العقد للتوقيع على العقد الجديد".

تاب: "تواصل مع ساسى بشأن حقيقة تمرده وقالى سيبك من كلام الناس لأن كلامهم كتير وأيمن يونس قاله فلوسك كلها هتاخدها على آخر الأسبوع واللاعب رد عليه وقاله مفيش مشكلة وممكن على يوم الخميس يكون جدد للزمالك".

أرد: "مصطفى محمد اتوعد من المجلس السابق انه يمشى فى انتقالات يناير لأنه كان عايز يسافر قبل نهائى افريقيا ولكن الفكرة كانت مرفوضة لغاية ما انتهى عرض جلطة سراى وجاله عرض من سانت ايتيان الفرنسى وبعت عرض للزمالك بـ2.5 مليون دولار بـ40 مليون جنيه والزمالك رفض العرض ومصطفى مصمم عايز يحترف وقدم عرض جديد اترفع لـ3.5 مليون دولار وتخطى الـ50 مليون جنيه".

أضاف: "مصطفى له 4 أيام يأتى النادى ينزل جزء من التدريب وبعدها يتدرب فى الجيم وده هيؤدى أن مصطفى محمد مش هيكون موجود فى قايمة الفريق بمباراة سموحة، والوكيل اللى جاب العرض لمصطفى محمد وعايزين يخلصوه عشان يلحق ماتش باريس سان جيرمان ومصطفى محمد عنده تصميم على الاحتراف وهو لا يلام لان لاعب عنده حلم نفسه يحققه ويسعى إليه، ولن نبيع مصطفى محمد بأقل من 5 ملايين يورو مع الحصول على مزايا أخرى ونسبة من عائد البيع فى المستقبل".