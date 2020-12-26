شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينفي وفاة المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس النادي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من الغضب داخل نادي الزمالك وتحديدًا داخل اللجنة الثلاثية التي تدير النادي، بعد الأخبار التي ترددت عن وفاة المستشار هشام إبراهيم، نائب رئيس الزمالك والقائم بأعمال رئيس النادي، بعد خلو المنصب بوفاة أحمد البكري.
وقال أحمد عبدالله، عضو اللجنة التننفيذية بالزمالك، في تصريحات تلفزيونية، أن الأخبار التي تم تداولها مؤخرًا عن وفاة المستشار هشام إبراهيم غير صحيحة، وأن الأخير بصحة جيدة ويمارس مهام عمله بشكل طبيعي.
واعتبر عبدالله أن مثل هذه الأخبار غير مقبولة، وأصبحت مستفزة لجماهير الزمالك العريضة.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
128,993
-
تعافي
108,474
-
وفيات
7,260
كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك ينفي وفاة المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس النادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.