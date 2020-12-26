شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينفي وفاة المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس النادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من الغضب داخل نادي الزمالك وتحديدًا داخل اللجنة الثلاثية التي تدير النادي، بعد الأخبار التي ترددت عن وفاة المستشار هشام إبراهيم، نائب رئيس الزمالك والقائم بأعمال رئيس النادي، بعد خلو المنصب بوفاة أحمد البكري.

وقال أحمد عبدالله، عضو اللجنة التننفيذية بالزمالك، في تصريحات تلفزيونية، أن الأخبار التي تم تداولها مؤخرًا عن وفاة المستشار هشام إبراهيم غير صحيحة، وأن الأخير بصحة جيدة ويمارس مهام عمله بشكل طبيعي.

واعتبر عبدالله أن مثل هذه الأخبار غير مقبولة، وأصبحت مستفزة لجماهير الزمالك العريضة.