شكرا لقرائتكم خبر عن 27 لاعبًا في معسكر منتخب اليد استعدادًا للمونديال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انطلق اليوم السبت معسكر المنتخب الأول لكرة اليد، استعدادًا لبطولة العالم المقرر انطلاقها 13 من الشهر المقبل، بمشاركة 32 دولة.

ويستمر معسكر المنتخب حتى الخميس المقبل، واستقر المدير الفني الإسباني روبيرتو جارسيا على ضم 27 لاعبًا، هم:

في حراسة المرمى.. كريم هنداوي - عصام الطيار - عبدالرحمن حميد

في مركز الجناح الأيسر.. عمر الوكيل - أحمد مؤمن - أحمد سيسه

في مركز الجناح الايمن .. محمد سند - أكرم يسري - عمر سامي

على الدائرة.. محمد ممدوح هاشم -إبراهيم المصري - خالد وليد - أحمد عادل - وسام نوار

في مركز المدافع الأيسر .. علي زين - يحيي الدرع - حسن قداح

في مركز صانع الألعاب.. أحمد هشام - إسلام حسن - أحمد خيري - سيف الدرع

في مركز المدافع الأيمن.. أحمد الأحمر - يحيى خالد - محسن رمضان - مصطفى بشير - مصطفى خليل - عبدالرحمن فيصل الوضع في مصر

اصابات 128,993

تعافي 108,474

وفيات 7,260

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