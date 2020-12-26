شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدرس إزالة اسم تركي آل الشيخ من على المبنى الاجتماعي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك، أن هناك اتجاه قوي داخل اللجنة الثلاثية المؤقتة التي تدير النادي، لإطلاق اسم المستشار أحمد البكري، رئيس اللجنة الذي وافته المنية منذ يومين إثر إصابته بفيروس كورونا، على المبني الاجتماعي الذي يحمل اسم المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية.
وتقدم عدد من أعضاء الجميعة العمومية للنادي للجنة الثلاثية المؤقتة بطلب لتكريم وتخليد ذكرى الراحل المستشار أحمد البكري، بإطلاق اسمه على المبنى الاجتماعي المسمى حاليًا باسم تركي آل الشيخ.
ياتي هذا فيما يتبنى البعض داخل اللجنة الثلاثية الإبقاء على اسم تركي آل الشيخ على المبنى الاجتماعي كما هو، على أن يتم إطلاق اسم المستشار أحمد البكري على إحدى القاعات بالمبنى.
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