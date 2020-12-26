شكرا لقرائتكم خبر عن المشرف على الكرة بالزمالك يوجه رسالة للاعبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أشرف قاسم، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، أن الفريق يواصل تدريباته بقوة، مشددًا على أن العمل متواصل استعدادا للمواجهة المقبلة أمام سموحة في الدوري الممتاز والمقررة إقامتها مساء الإثنين المقبل بالإسكندرية.

وأضاف قاسم أن التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق، أدى بعض التدريبات التأهيلية بجيمانيزيوم النادي اليوم، في ظل الكدمة التي تعرض لها أمس، وتواجد بالتدريبات وتم الاطمئنان عليه، وسيتواجد بالمران خلال المرحلة المقبلة.

وأشار المشرف العام بالزمالك إلى أن مصطفى محمد مهاجم الفريق شارك في جزء من مران، واستكمل باقي التدريبات بجمانيزيوم النادي، وتم الاطمئنان عليه.

واختتم أشرف قاسم تصريحاته بتوجيه رسالة للاعبين الزمالك بأن الجميع لدية ثقة في جميع لاعبي الفريق، حيث نعمل بشكل مستمر على توفير كل سبل الدعم والراحة من أجل الاستقرار وتحقيق النجاح.