شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: عرض رسمي مغربي لشراء حميد أحداد بـ400 ألف دولار والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن خالد الغندور نجم الزمالك السابق تلقي إدارة الزمالك عرضًا رسميًا من نادي شباب المحمدية المغربي، لشراء حميد أحداد، مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك خلال يناير المقبل.
وقال «الغندور»، في تصريحات تليفزيونية، إن اللجنة الثلاثية للزمالك تلقت عرضًا لرحيل أحداد مقابل 400 ألف دولار في صفقة بيع نهائي.
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