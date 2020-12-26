شكرا لقرائتكم خبر عن زمالك 2006 يهزم المصري بثلاثية في بطولة الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق كرة القدم بنادي الزمالك مواليد ٢٠٠٦ على المصري البورسعيدي ، بثلاثة أهداف مقابل لاشيء ، في المبارة التي جمعت الفريقين اليوم على ملاعب الناشئين بالنادي، في الجولة الخامسة، من منافسات المجموعة الثانية لبطولة الجمهورية.

أحرز أهداف الزمالك كل من: أيمن أمير عبد العزيز، زياد محمد، وعلى عبد المجيد.

من جانبه، أكد احمد كمال المدير الفني للفريق، ان فوز اليوم مهم في مشوار الفريق ، خاصة انه جاء على حساب فريق يقدم اداء طيبا مثل المصري .. مضيفا أنه تحدث مع اللاعبين عقب اللقاء، مطالبا إياهم بمواصلة الانتصارات.

ويتكون الجهاز الفني لزمالك 2006 من: أحمد كمال مديرا فنيا ويعاونه كل من احمد عبدالله واحمد الميرغني ، ومصطفى غراب مدرب حراس مرمى، وسيد صلاح إداريا للفريق.