شكرا لقرائتكم خبر عن هوكي ميدان الزمالك يهزم الشرطة في الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز الفريق الأول لهوكي الميدان بنادي الزمالك على نادي اتحاد الشرطه بهدفين مقابل هدف في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري.

أحرز هدفي الزمالك: محمد احمد علي وأحمد كارم.

من جانبه، أكد حسن موسى، رئيس جهاز هوكي الميدان بالنادي، أن الفريق خاض 5 مباريات ببطوله الدوري، فاز في 3 علي كل من سموحه والصيد والشرطة.. وتلقي هزيمتين من بور فؤاد والتصنيع.

ويواجه الزمالك نظيره الشرقية للدخان يوم السبت المقبل في إطار منافسات نفس البطولة. الوضع في مصر

اصابات 128,993

تعافي 108,474

وفيات 7,260

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