شكرا لقرائتكم خبر عن خماسي كاراتيه الزمالك ينضم للمنتخب استعدادًا لبطولة شمال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف جمعة سلامة، المدير الفني لفريق الكاراتيه بنادي الزمالك، عن انضمام بطلات الكاراتيه كوميتيه لمرحلة الشباب إلى منتخب مصر بعد الفوز في تصفيات أجراها الاتحاد المصري للكاراتية، استعدادا للمشاركه ببطوله شمال افريقيا التي تقام خلال شهر فبراير المقبل والتي تقام فاعليتها بمدينة الاسكندرية.

واللاعبات المنضمات للمنتخب هن: فاطمة هشام وآيه ابراهيم احمد عادل وجني شطيفة وسلمي ياسر.

وأشاد أحمد شافعي، مدرب اللاعبات، بأدائهن وإصرارهن على الفوز ببطوله الجيزة ثم بطوله الجمهوريه ثم تصفيات منتخب مصر.

وأضاف «شافعي» أن الجهاز الفني والإداري سوف يقوم بعمل برنامج لتكثيف التدريبات للاعبات استعدادا للبطولة.