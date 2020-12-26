شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات «اليد» بالزمالك يهزم مدينة نصر في الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز الفريق الأول لكرة اليد للسيدات بنادي الزمالك تحت قيادة قاسم ابراهيم المدير الفني على فريق مدينة نصر بنتيجة 15/35 وذلك في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم السبت بصالة مدينة نصر ضمن منافسات الجولة 18 للدوري العام.

ويحتل الفريق المركز السادس بالدوري.

ومنح الجهاز الفني للفريق اللاعبات راحه غدا الاحد على ان يستأنف الفريق تدريباته مساء الاثنين المقبل بملعب النادي المفتوح.

ويستعد الفريق لمواجهة فريق أصحاب الجياد في الرابعة عصر يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجوله التاسعة عشرة للدوري .

ويتكون الجهاز الفني لسيدات اليد بنادي الزمالك من: قاسم ابراهيم المدير الفني، وأحمد عبدالجواد مدربا عاما، ومحمد مصطفى مدرب حراس مرمي وسهام ركابي مدربة أحمال وادارية الفريق امال محمد.