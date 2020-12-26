شكرا لقرائتكم خبر عن كروكيه الزمالك يهزم سبورتنج في الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق الكروكيه بنادي الزمالك على نادي سبورتنج بخماسية نظيفة بالجوله التاسعه ببطوله الدوري في المباراه التي اقيمت على ملاعب مركز شباب الجزيرة . وسادت حالة من الارتياح داخل الجهاز الفني للزمالك، وأكد أحمد ميهوب، المدير الفني لفريق الكروكيه، سعادته بتصدر الفريق مجموعته بالبطولة. ويواجه كروكيه الزمالك فريق الشمس في الجوله العاشرة يوم السبت القادم.

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