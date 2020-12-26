شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة المنظمة لمونديال اليد تكشف عن آخر الاستعدادات لاستقبال البطولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الكابتن خالد فتحي، نائب مدير النسخة 27 من بطولة العالم لكرة اليد «مصر 2021»، عن آخر الاستعدادات لاستقبال البطولة المزمع إقامتها بين 13 و31 يناير المقبل.

وقال «فتحي»، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للبطولة: «تم إرسال قائمة مرافقي الفرق TLO إلى الدول المشاركة، وتغطي المجموعة المختارة كل اللغات المطلوبة».

وأضاف: «كذلك تم إرسال قائمة لجميع الدول المشاركة بأسماء مسؤولي متابعة فيروس كورونا COVID-19 Officers».

وتابع: «اتفقنا مع وزارة الطيران المدني ووزارة الداخلية، وكافة سلطات مطار القاهرة، على إجراءات استقبال استثنائية للمنتخبات. ووافق السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس اللجنة العليا للبطولة، مشكورا على تلك الإجراءات، وكذلك السادة الوزراء المعنيين بالبطولة بدعم من وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي».

وأوضح: «نستعد الآن لاستقبال منتخب اليابان الذي سيصل يوم 3 يناير لإقامة مباراتين وديتين مع منتخب مصر، قبل انطلاق البطولة».