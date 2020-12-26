شكرا لقرائتكم خبر عن ناشئات «يد» الزمالك ينهي استعداداته لمواجهة الجزيرة غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد عادل خيري المدير الفني لفريق 2002 (أ) للبنات لكره اليد بالنادي، إستعداد فريقه لخوض مباراته امام الجزيره مساء غد الأحد، بالصاله المغطاه بالنادي ضمن منافسات الدور الثاني ببطوله الجمهوريه .

وأنهى خيري المدير الفني للفريق تدريباته، من خلال عمل محاضرة فنية للاعبات ومراجعة خطط اللعب الدفاعيه والهجوميه في الملعب والتركيز على اهم نقاط الضعف للمنافس، ونقاط قوتهم والتركيز عليها دفاعيا .

الجدير بالذكر أن الفريق يحتل المركز الأول وصداره البطوله برصيد 16 نقطة.