شكرا لقرائتكم خبر عن أرسنال × تشيلسي.. الجانرز يعود لطريق الانتصارات من خلال الديربي اللندني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق أرسنال انتصارًا هامًا على حساب جاره وغريمه، تشيلسي، بنتيجة 3-1، في ديربي لندني خالص ضمن مباريات الجولة 15 من البريميرليج.

وحقق ارسنال فوزه الأول في الدوري منذ الفوز على مانشستر يونايتد في بداية نوفمبر الماضي (1-0)، وبعد 7 جولات متتالية لم يعرف فيها الفريق طعم الانتصار في الدوري.

وسجل أرسنال ثلاث أهداف في مباراة بالدوري للمرة الثانية فقط هذا الموسم، والأولى منذ مباراة الجولة الأولى ضد فولهام (فازوا 3-0).

ورفع أرسنال من رصيد نقاطه إلى 17، في حين تجمد رصيد تشيلسي عند 25 نقطة بعد مرور 15 جولة في ثاني أسوأ معدل نقاط للفريق عند هذه المرحلة من الموسم خلال أخر 15 عامًا، بعد موسم 2015/2016 (15 نقطة بعد أول 15 مباراة).

وأفتتح الفرنسي أليكساندر لاكازيت التهديف في المباراة عن طريق ركلة جزاء، هي الأولى التي يسجلها أرسنال ضد تشيلسي في البريميرليج منذ هدف البرازيلي جيلبرتو سيلفا في مايو 2007.

وعزز السويسري جرانيت شاكا تقدم فريقه في النتيجة بهدف من ضربة حرة مباشرة، ليكون أول لاعب من أرسنال يسجل هدف من ضربة حرة مباشرة في شباك تشيلسي منذ تييري هنري في ديسمبر 2004.

وسجل شاكا ثالث هدف له بقميص أرسنال في البريميرليج من ضربة حرة مباشرة، ليصبح رابع أفضل هداف للجانرز من الضربات الحرة المباشرة في عهد البريميرليج بعد تييري هنري (12)، أليكسيس سانشيز (5) وروبن فان بيرسي (5).

وعزز بوكايو ساكا تقدم أرسنال بهدف ثالث ليكون الجانرز قدم ضمنوا تحقيق الفوز على ملعبهم للمرة الأولى في الدوري منذ أكتوبر الماضي (الجولة الرابعة: ضد شيفيلد يونايتد).

وقلص المهاجم الإنجليزي تامي أبراهام النتيجة للضيوف، قبل أن تلوح لهم فرصة تقليص النتيجة لهدف عندما احتسبت لهم ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من المباراة، لكن الألماني بريند لينو نجح في التصدي لتسديدة جورجينهو، الذي أصبح أول لاعب من تشيلسي يهدر ركلتي جزاء خلال نفس الموسم في البريميرليج منذ مدربه الحالي ولاعب البلوز السابق، فرانك لامبارد، في موسم 2013/2014.