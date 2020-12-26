شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور يكشف سر تمسك مصطفى محمد بالرحيل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب خالد الغندور، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، الجماهير البيضاء بعدم الهجوم على مصطفي محمد مهاجم الزمالك بسبب تمسكه بالرحيل وخوض تجربة الإحتراف
وقال الغندور في تصريحات تلفزيونية إن اللاعب معذور جدًا في تمسكه بالرحيل والاحتراف في فرنسا، والذي سيفتح له باب احتراف جديد في إنجلترا أو إسبانيا حال نجاحه.
وكشف "الغندور" عن سر تمسك اللاعب بالاحتراف في الوقت الراهن، والسفر إلى فرنسا للانضمام لسانت اتيان قبل يوم 6 يناير، بسبب رغبة مسؤولي النادي الفرنسي في تواجد مصطفي محمد في مباراة الفريق أمام فريق باريس سان جيرمان الذي سيلعب مع سانت اتيان يوم 6 يناير.
وأكد "الغندور" أن مصطفى محمد يحلم باللعب أمام مبابي ونيمار ونجوم فرنسا، الأمر الذي يعتبر فرصة ذهبية له لتحقيق حلم حياته.
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