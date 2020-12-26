شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة جديدة بين الزمالك ومصطفى محمد بعد شرط الـ6 ملايين دولار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تصاعدت أزمة مصطفى محمد، مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، مع إدارة النادي ولجنة الكرة، بعد رفض اللجنة الثلاثية التي تدير النادي العرض الفرنسي للاعب، ورفض احترافه بسبب ضعف المقابل المادي الذي عرضه النادي الفرنسي سانت اتيان.

وأعلن خالد الغندور، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن الأزمة الراهنة بين اللاعب واللجنة المؤقتة وإدارة الكرة بالزمالك، هي اشتراط النادي الحصول على عرض بـ6 ملايين دولار للموافقة على رحيله، وهو ما اعتبره اللاعب مبلغًا مبالغًا فيه في الوقت الراهن، وقام بإخطار الزمالك بأنه مصمم على الرحيل والاحتراف.