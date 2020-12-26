شكرا لقرائتكم خبر عن اهداف مباراة مصر المقاصة والمصرى فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت مباراة مصر المقاصة والمصرى البورسعيدى بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله في المباراة التى جمعتهما اليوم باستاد برج العرب ضمن مواجهات الجولة الرابعة للدورى الممتاز.

تقدم الإثيوبى شيمس بيكلى لمصر المقاصة فى الدقيقة 65 من عمر المباراة، وتعادل عمر كمال عبد الواحد للمصرى في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع ليقتسم الفريقان نقاط المباراة ويرتفع رصيد أبناء الفيوم إلى 4 نقاط ، بينما ارتفع رصيد أبناء بورسعيد إلى 6 نقاط.

بدأ المقاصة المباراة بتشكيل مكون:

حراسة المرمى: محمود حمدي

الدفاع: أسامة العزب وأحمد مودي ومحمد دسوقي ورجب عمران

خط الوسط: أحمد صبيحة وخالد أوتشو وهشام محمد وعبد الله مجدي

الهجوم: باولن فوافي وشميلس بيكلى

جاءت أحداث الشوط الأول سريعة من كلا الفريقين وظهرت رغبة اللاعبين فى تحقيق الثلاث نقاط للتقدم فى جدول الترتيب بعدما نجحوا في تحقيق الفوز في اللقاء الأخير، إلا أن هجمات المقاصة كانت أخطر بكثير على مرمى المصرى ونجح أحمد مسعود حارس الفريق البورسعيدى في الزود عن مرماه .

فى الوقت نفسه قام على ماهر المدير الفني للمصرى وإيهاب جلال المدير الفني للمقاصة في توجيه لاعبيهم من على الخطوط ورفضوا الإرتكان للدفاع من أجل أحراز هدف السبق .