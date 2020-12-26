شكرا لقرائتكم خبر عن ضحية احتفالات الأهلى ببطولة أفريقيا فى نجع حمادى يلتقط صورا تذكارية بالنادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجد الطفل عبد الرحمن علاء، ابن نجع حمادى الذى كان قد تعرض للحروق أثناء احتفاله بدورى أبطال أفريقيا، فى النادى الأهلى، والتقط صورة تذكارية مع الثلاثية التاريخية داخل مقر القلعة الحمراء بعد شفائه من الحروق.

قال علاء أبو الوفا، والد الطفل عبد الرحمن، إن ابنه يعانى من حروق من الدرجة الأولى والثانية، وهو الآن محجوز بقسم الحروق بمستشفى قنا العام، مؤكدا أنه أصيب خلال إشعال مشجعين النيران احتفالا بفوز الأهلى، فاندلعت فيه النيران وأحرقت وجهه وجزءا من شعره وأذنه ويديه وقدميه، ونقل إلى مستشفى نجع حمادى، وخرجنا منه وذهبنا إلى طبيب خاص بمجمع الوعى الإسلامى فى المدينة، ولكن علاجه غالٍ لا يمكن تحمل تكاليفه.

يذكر أن عبد الرحمن، طفل ومشجع أهلاوى من مركز نجع حمادى بمحافظة قنا، وخرج مع العشرات فى شوارع نجع حمادى للاحتفال بفوز الأهلى ببطولة دورى أبطال أفريقيا، وأثناء الاحتفال وقعت عليه ألعاب نارية سببت له حروقا كبيرة.

وكان مشجعان آخران قد أصيبا أثناء مشاركتهما باحتفالات فوز النادى الأهلى ببطولة أفريقيا، بحروق، إثر اشتعال النيران فيهما، بمدينة نجع حمادى.



