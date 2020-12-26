شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكشف حقيقة الصفقة التبادلية مع العين وسبب وجود أمير توفيق ففى دبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد أمير توفيق، مدير التعاقدات بالأهلى، على أنباء المفاوضات مع نادى العين الإماراتى لإجراء صفقة تبادلية بموجبها ينضم التوجولى لابا كودجو إلى الأهلى مقابل عودة حسين الشحات على العين الإماراتي.

وقال توفيق، فى تصريحات لقناة أبو ظبى الرياضية، إنها مفاوضات إعلامية فقط واجتهادات صحفية لا أساس لها من الصحة، ولم يحدث تواصل مع العين، وحسين الشحات لم يتلق عرضا من العين ونحن لم نطلب لابا كودجو، ولو احتجنا أى لاعب يلعب فى دولة الإمارات سندخل فى مفاوضات مع ناديه بشكل مباشر، وما حدث مجرد اجتهادات فقط.

وأضاف مدير التعاقدات، قد يكون لابا كودجو تم طرحه للعب فى الأهلى لأنه لعب أمام منتخب مصر منذ فترة قصيرة، بخلاف أنه كان مطروحا قبل انتقاله للعين لتدعيم صفوف الأهلي، كاشفا أن وجوده فى دبى بناءً على تفويض مجلس إدارة للتفاوض مع الشركة الراعية لقميص النادى بسبب القميص الذى سيرتديه الفريق خلال مشاركته بكأس العالم للأندية، وليس للتفاوض على شراء كودجو.

وأكد أمير توفيق أن كودجو ليس ضمن الخيارات المطروحة لتدعيم صفوف الأهلى فى الانتقالات الشتوية القادمة، رافضا الرد عن رغبة الأهلى فى ضم لاعبين جدد بالانتقالات الشتوية.