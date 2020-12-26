شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث نادى الزمالك: سألوا فرجانى ساسى انت منين من تونس قالهم من ميت عقبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عصام سالم المتحدث الرسمى باسم نادى الزمالك، إن جميع مشجعى الزمالك يتابعون أخبار النادى والأوضاع الصعبة التى نعانى منها، وهناك الكثير من الملفات المهمة المفتوحة أمامنا، وسنصل إلى حلول تريح جماهير القلعة البيضاء، مشيرا أن أى نادى وأى لجنة إذا وجدت نفسها فى كل هذه المشاكل سيكون الأمر صعبا عليها، فأصبح نادى الزمالك موطن الشائعات اليومية.

وأضاف خلال برنامج "حديث القاهرة"، مع خيرى رمضان، وكريمة عوض، على القاهرة والناس،: مصطفى محمد شارك فى تمرين الفريق اليوم، وغيابه كان بسبب إصابة فى الظهر، وليس هناك حالة تمرد، فمصطفى محمد لديه عروض، إلا أنها شفهية، واللجنة المسئولة تنتظر عرضا رسميا لتناقشه، أما يوسف أوباما، فتم الاتفاق معه على كل شيء للتجديد، فيما يتعلق بالتونسى فرجانى ساسى، له متأخرات، وهو مطلب شعبى لجماهير الزمالك، وأصبح جزء من النسيج الزمالكاوى، وحينما سئل "انت منين من تونس قالهم أنا من ميت عقبة".