شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعقد جلسة جديدة مع وكيل فرجانى ساسى لحسم ملف التجديد خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مسئولو نادى الزمالك جلسة جديدة مع مهند عون، وكيل الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق الكروى الأول، خلال الساعات المقبلة لوضع الرتوش الأخيرة فى الاتفاق على تجديد تعاقد اللاعب الذى سينتهى بنهاية الموسم الجارى، ويحق له التوقيع لأى فريق آخر فى شهر يناير المقبل، لاسيما أن إدارة الزمالك تسعى بكل جهد لحسم العديد من الملفات الشائكة فى مقدمتها تجديد تعاقد ساسى، ويوسف أوباما، وحسم ملف رحيل مصطفى محمد مهاجم الفريق، الذى تلقى عرضًا شفهيًا من نادى سانت أتيان الفرنسى.

وأكد مصدر مسئول بنادى الزمالك أنه من المنتظر أن يتم عقد جلسة مع وكيل فرجانى ساسى بحد أقصى غدًا الأحد، لوضع الرتوش الأخيرة فى الاتفاق على تجديد تعاقد اللاعب، لافتًا إلى أنه يتم الاتفاق على بعض الخطوط العريضة، وتتبقى عدة نقاط سيتم الاتفاق عليها خلال الجلسة.

وأشار المصدر الذى رفض ذكر اسمه إلى أن فرجانى ساسى مرحب بالاستمرار مع الزمالك، إلا أنه يرغب فى الاطمئنان والتأكد من حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة، والمقبلة، خاصة فى ظل حالة عدم الاستقرار التى يعيشها النادى الأبيض فى الوقت الحالى.

وأخطر مسئولو نادى الزمالك الدولى التونسى فرجانى ساسى بإيداع مستحقاته المتأخرة فى حسابه خلال الأسبوع المقبل وبحد أقصى منتصف الأسبوع، بعدما طلب اللاعب حل أزمة مستحقاته المتأخرة من الموسم الماضى لدى النادى قبل التفاوض حول تجديد تعاقده.

وجاء إخطار فرجانى ساسى من خلال أيمن يونس رئيس اللجنة التنفيذية لكرة القدم بنادى الزمالك حيث وعده بحل الأمر وإيداع مستحقاته فى حسابه.