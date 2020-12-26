شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد الكرة يعتذر لتونس و«كاف» عن أخطاء الإعلام المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قدم أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة إتحاد الكرة، اعتذاره للجانب التونسي والاتحاد الإفريقي على ما جاء في الإعلام المصري حول أزمة منتخب الشباب بعد تبين إصابات كورونا في صفوف الفريق.

وأكد «مجاهد» أنه من المتوقع الخميس المقبل إعلان نتائج التحقيق في أزمة منتخب الشباب بتونس

من ناحية أخرى، قال أحمد مجاهد إن إدارة المسابقات هي من تدير بطولة الدوري العام لحين تشكيل رابطة الأندية المحترفة.