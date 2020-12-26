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رئيس اتحاد الكرة يعتذر لتونس و«كاف» عن أخطاء الإعلام المصري

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كريم أبو حسـين 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قدم أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة إتحاد الكرة، اعتذاره للجانب التونسي والاتحاد الإفريقي على ما جاء في الإعلام المصري حول أزمة منتخب الشباب بعد تبين إصابات في صفوف الفريق.

وأكد «مجاهد» أنه من المتوقع الخميس المقبل إعلان نتائج التحقيق في أزمة منتخب الشباب بتونس

من ناحية أخرى، قال أحمد مجاهد إن إدارة المسابقات هي من تدير بطولة الدوري العام لحين تشكيل رابطة الأندية المحترفة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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