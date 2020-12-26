شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يتعادل مع المقاصة «1-1» في الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تعادل فريقا المصري البورسعيدي ومصر للمقاصة بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، باستاد برج العرب، ضمن الأسبوع الرابعة من منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

تقدم لاعب خط الوسط الإثيوبي شيميلس بيكلي للمقاصة بهدف في الدقيقة 66، لكن المدافع البديل عمر كمال تمكن من إدارك هدف التعادل للفريق البورسعيدي من كرة رأسية في الدقيقة 93.

وارتفع رصيد المصري بهذا التعادل إلى 6 نقاط يحتل بها المركز الرابع بجدول ترتيب فرق الدوري الممتاز، ورصيد المقاصة إلى 4 نقاط في المركز الثالث عشر.