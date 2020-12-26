شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة الإعلامي سيف زاهر بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعرض الإعلامي سيف زاهر، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، للإصابة بفيروس كورونا، بحسب ما أكده الزميل الصحفى بسام أبوبكر، أحد معدى البرامج بقناة «أون تايم سبورتس».

وكتب «أبوبكر» عبر صفحته بموقع «فيس بوك» إن «زاهر» يخضع في الوقت الراهن إلى العزل المنزلى لتلقى العلاج.

وتلقى الإعلامى سيف زاهر عضو اتحاد الكرة السابق العديد من الاتصالات من جانب محبيه للإطمئنان على الحالة الصحية.