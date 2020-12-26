الارشيف / اخبار الرياضه

إصابة الإعلامي سيف زاهر بفيروس كورونا

0 نشر
بسام رمضان 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة الإعلامي سيف زاهر بفيروس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعرض الإعلامي سيف زاهر، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، للإصابة بفيروس كورونا، بحسب ما أكده الزميل الصحفى بسام أبوبكر، أحد معدى البرامج بقناة «أون تايم سبورتس».

وكتب «أبوبكر» عبر صفحته بموقع «فيس بوك» إن «زاهر» يخضع في الوقت الراهن إلى العزل المنزلى لتلقى العلاج.

وتلقى الإعلامى سيف زاهر عضو اتحاد الكرة السابق العديد من الاتصالات من جانب محبيه للإطمئنان على الحالة الصحية.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    128,993

  • تعافي

    108,474

  • وفيات

    7,260

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا