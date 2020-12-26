شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من موسيماني بعد تعافيه من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي، تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد -كوفيد 19-، التي لحقت به قبل أسبوعين، وتحول نتيجة تحاليله من إيجابية إلى سلبية، ليخرج من مستشفى العزل.

وكتب بيتسو موسيماني، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أخيرًا، خرج الفيروس من جسدي، شكرًا للجميع على الحب والدعم خلال الأسبوعين الماضيين الصعبين، شكراً لله، الحمد الله، لا أطيق الانتظار حتى اجتمع مع عائلة موسيماني والأهلي».