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أول تعليق من موسيماني بعد تعافيه من كورونا

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عمرو عتريس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي، تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد -كوفيد 19-، التي لحقت به قبل أسبوعين، وتحول نتيجة تحاليله من إيجابية إلى سلبية، ليخرج من مستشفى العزل.

وكتب بيتسو موسيماني، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أخيرًا، خرج الفيروس من جسدي، شكرًا للجميع على الحب والدعم خلال الأسبوعين الماضيين الصعبين، شكراً لله، الحمد الله، لا أطيق الانتظار حتى اجتمع مع عائلة موسيماني والأهلي».

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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