اختتام الانشطة الثقافية والرياضية لنادي السد بمأرب للموسم 2019-2020

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

اختتم نادي السد الثقافي والرياضي بمحافظة مأرب، اليوم، انشطته الثقافية والرياضية للموسم الرياضي 2019- 2020م، والاحتفاء بالانجازات التي حققها خلال الموسم.



وفي الحفل الذي اقيم بالمناسبة، اشاد وكيل المحافظة للشئون الادارية عبدالله الباكري، بدور النادي الثقافي والرياضي الذي يعتبر من اوائل الاندية التي تأسست في المحافظة في ثمانيات القرن الماضي حتى الان ..مشيرا الى ان النادي مثل خلال السنوات الماضية نافذة هامة لشباب المحافظة لتنمية قدراتهم ومواهبهم الرياضية في مختلف الالعاب الى جانب تنمية ثقافتهم وولائهم للوطن والثورة والجمهورية..مؤكدا ان السلطة المحلية ستستمر في تقديم كل الدعم للشباب ورعايتهم في مختلف المجالات الى جانب دعم الاندية الرياضية والشبابية والادبية.

من جانبه استعرض نائب رئيس النادي صالح الطاطي، الانجازات التي حققها النادي خلال الموسم الرياضي المنتهي على مستوى المحافظة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن وشحة الامكانات، ابرزها احرازه كأس بطولات 20 نوفمبر ورئيس الجمهورية ، وابطال السباحة الحرة على مستوى المحافظة..لافتاً الى ان النادي يقدم الرعاية لنحو 39 فريقا شعبيا في اطار النادي بمديرية المدينة.

هذا وقد شهد الاحتفال الذي حضره عدد من القيادات الرياضية، تكريم الهيئة الادارية واللاعبين والمبرزين بالشهائد التقديرية والمكافآت الرمزية الى جانب تقديم الدروع التكريمية للجهات الداعمة للنادي.