ضمك يفرض التعادل على النصر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فرض ضمك التعادل على النصر إيجابيا 2-2 أمس ضمن الجولة الـ10 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وسجل هدفي النصر بيتروس، فيما سجل لفريق ضمك فيتور ومايكون بالخطأ في مرماه، ليحصل كل فريق على نقطة واحدة، ويتساوى كل منهما بذات الرصيد النقطي بواقع 8 نقاط. لماذا تعادل النصر؟ استمرار الأخطاء العشوائية بين خطوط دفاعاته. غياب الهداف عبدالرزاق حمدالله.

شح مفاتيح اللعب لدى فيتوريا.

تراجع مستوى نورالدين أمرابط. كيف فرض ضمك التعادل؟ 1 - براعة مدرب ضمك باستغلال العامل النفسي لدى النصر. 2 - اللعب على نقاط ضعف النصر في المناطق الخلفية. 3 - تهيئة الفريق جيدا عقب الانتصار في ديربي الجنوب. 4 - التغيرات الناجحة للحد من خطورة النصر في وسط الملعب. نقاط من المباراة: حارس النصر برادلي جونز خلال 10 مباريات في الدوري لم يتمكن من المحافظة على شباكه إلا في مباراة واحدة كانت أمام القادسية.

مدافع النصر مايكون شارك خلال 7 مباريات في الدوري وتسبب في ركلتي جزاء وسجل هدفا في مرماه.

بيتروس لاعب النصر صاحب أول هدف في ملعب جامعة الملك سعود تحت مسمى ملعب مرسول بارك.

بعد تلقي ضمك هدفين أصبح أضعف دفاع في الدوري بواقع 21 هدفا في مرماه.

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