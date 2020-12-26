الشباب يتغلب على الباطن ويخسر بانغيا

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ووفق حارس الشباب الصاعد زيد البواردي في التصدي للعديد من الكرات الخطرة في الشوط الثاني التي تنوعت خطورتها من شراحيلي ومن البرتغالي فابيو ايور الذي سجل هدف فريقه الوحيد في الدقيقة الـ70، بعد احتسابه بالرجوع لتقنية الـVAR. وأبقت نتيجة اللقاء الباطن على رصيده السابق بـ11 نقطة، بعد أن تغيرات صورته في شوط المباراة الثاني أسوة بأصحاب الأرض، إذ ارتفع نسق الشوط عن سلفه الذي كان باردا كبرودة طقس الرياض الذي بلغت فيه درجة الحرارة وقته 17 درجة مئوية، وكانت الفرصة متاحة للضيوف في معادلة النتيجة لولا وقوف العارضة لقدم شراحيلي وتألق الحارس زيد البواردي الذي بشر الكرة السعودية بقدوم حارس سيشار إليه بالبنان.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كسب فريق الشباب الكروي الأول نظيره الباطن 3-1 في لقاء الجولة العاشرة لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عصر أمس على ملعب الأمير خالد بن سلطان بمقر النادي بالعاصمة الرياض، وزاد انتصار الليوث من تشبثهم بالمركز الثالث بـ18 نقطة، إلا أن هذا الانتصار الذي جاء بواسطة الثلاثي فابيو مارتنيز ونواف العابد وجوانكا في الدقائق الـ(78,47,18)، منح أملا للشبابيين بعد نيل قائدهم الأرجنتيني اغور بانيغا البطاقة الصفراء الرابعة من قبل حكم اللقاء الدولي تركي الخضير في الشوط الأول، والتي ستحرمه من قيادة الفريق الخميس المقبل أمام الهلال في الجولة الـ11 من الدوري.ووفق حارس الشباب الصاعد زيد البواردي في التصدي للعديد من الكرات الخطرة في الشوط الثاني التي تنوعت خطورتها من شراحيلي ومن البرتغالي فابيو ايور الذي سجل هدف فريقه الوحيد في الدقيقة الـ70، بعد احتسابه بالرجوع لتقنية الـVAR. وأبقت نتيجة اللقاء الباطن على رصيده السابق بـ11 نقطة، بعد أن تغيرات صورته في شوط المباراة الثاني أسوة بأصحاب الأرض، إذ ارتفع نسق الشوط عن سلفه الذي كان باردا كبرودة طقس الرياض الذي بلغت فيه درجة الحرارة وقته 17 درجة مئوية، وكانت الفرصة متاحة للضيوف في معادلة النتيجة لولا وقوف العارضة لقدم شراحيلي وتألق الحارس زيد البواردي الذي بشر الكرة السعودية بقدوم حارس سيشار إليه بالبنان.

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