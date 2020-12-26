جمال بلعمري: الهلال الأفضل في الدوري السعودي

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وقال بلعمري خلال رده على أسئلة متابعيه عبر (انستقرام) «لم أتعرض للظلم في ليون، أتحلى بالصبر لحين الحصول على الفرصة لإظهار قدراتي، هذا هو الاحتراف الحقيقي في المستويات العالية».وأضاف «أنا سعيد جدا في ليون، لقد اخترت هذا النادي عن قناعة، ولا أفكر أبدا في مغادرته في الوقت الحاضر».
وأكد خلال رده على سؤال أحد المتابعين أن نادي الهلال يبقى الأفضل بالنسبة له في الدوري السعودي للمحترفين.
ولم يخف بلعمري رغبته في العودة مجددا إلى الدوري السعودي، بقوله «مرتبط بعقد مع نادي ليون، لكني لا أمانع إطلاقا العودة للدوري السعودي».
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