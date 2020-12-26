أزمة ثقة تعيد الحكام المحليين لتقنية الفيديو »Var « في 63 حالة

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في حين تقلص حضور طواقم الحكام الأجانب هذا الموسم، نتيجة استمرار جائحة كورونا وعدم اقتناع الأندية بغير حكام النخبة في أوروبا، ولم يظهر الحكم الأجنبي إلا في ديربي الرياض بالجولة الخامسة في لقاء الهلال والنصر بطاقم أوروجوياني.الحالات التحكيمية خلال 9 جولات:
- عودة حكام الساحة للمراجعة: 63 حالة
- تثبيت القرار: 29
- تغيير القرار: 34 حالة
- تواصل الحكام عن طريق (السمع): 139 حالة
- المراجعات بعد الأهداف وقبل استئناف اللعب: 157حالة
- انعدام الثقة بين حكام الساحة وغرفة الفار
- التردد في اتخاذ القرار الصحيح
- عدم التمركز المناسب
- الخوف من ردة الفعل الإعلامية والجماهيرية
- حداثة تجربة استخدام تقنية الفيديو
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