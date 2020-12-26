أزمة ثقة تعيد الحكام المحليين لتقنية الفيديو »Var « في 63 حالة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جدل كبير صاحب أداء الحكم المحلي في إدارة مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال الجولات التسع المنقضية، بين قرارات متباينة في حالات متشابهة، توزعت سهام النقد فيها بين حكام الساحة ومساعديهم في غرفة تقنية الفيديو (VAR)، في أزمة ثقة واضحة أكدها رئيس دائرة التحكيم السويسري مانويل نافارو بمطالبته حكام لجنته بترك الثقة وضرورة العودة لمشاهدة اللقطات عبر شاشة الفار، مما تسبب في فقدان مباريات الدوري للإثارة، نتيجة تعطيل اللعب المستمر في أغلب المباريات وسمة بارزة في أداء الحكم المحلي. في حين تقلص حضور طواقم الحكام الأجانب هذا الموسم، نتيجة استمرار جائحة كورونا وعدم اقتناع الأندية بغير حكام النخبة في أوروبا، ولم يظهر الحكم الأجنبي إلا في ديربي الرياض بالجولة الخامسة في لقاء الهلال والنصر بطاقم أوروجوياني. الحالات التحكيمية خلال 9 جولات: عودة حكام الساحة للمراجعة: 63 حالة

تثبيت القرار: 29

تغيير القرار: 34 حالة

تواصل الحكام عن طريق (السمع): 139 حالة

المراجعات بعد الأهداف وقبل استئناف اللعب: 157حالة أسباب العودة المتكررة للفار: انعدام الثقة بين حكام الساحة وغرفة الفار

التردد في اتخاذ القرار الصحيح

عدم التمركز المناسب

الخوف من ردة الفعل الإعلامية والجماهيرية

حداثة تجربة استخدام تقنية الفيديو

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