إيقاف لاعب الكوكب عيساكا أبودو 15 يوما

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وقررت اللجنة إيقاف اللاعب لمدة 15 يوما قابلة للتمديد في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها، في قرار قابل للاستئناف.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم قرارا موقتا ضد لاعب فريق الكوكب عيساكا أبودو بشأن ما بدر من اللاعب في المباراة التي أقيمت بين فريقي الكوكب وأحد في الجولة 11 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، وذلك لحين الانتهاء من دراسة الحالة واتخاذ القرار بشأنها.وقررت اللجنة إيقاف اللاعب لمدة 15 يوما قابلة للتمديد في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها، في قرار قابل للاستئناف.

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