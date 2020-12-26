شكرا لقرائتكم خبر اختتام دورة الرخصة الآسيوية لمدربي الحراس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



وأقيمت الدورة تحت إشراف المحاضر الآسيوي جاسم الحربي، وبحضور المدير التنفيذي للجنة الفنية محمد الدوسري، وبمشاركة 22 مدربا، وشهدت محاضرات نظرية وتطبيقات عملية، وتمثل المستوى الأول في تأهيل مدربي حراس المرمى.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت أمس الأول فعاليات دورة الرخصة الآسيوية لمدربي حراس المرمى (المستوى الأول)، التي استمرت في الفترة من 19-24 ديسمبر الجاري بمنشأة نادي الهلال بالرياض.وأقيمت الدورة تحت إشراف المحاضر الآسيوي جاسم الحربي، وبحضور المدير التنفيذي للجنة الفنية محمد الدوسري، وبمشاركة 22 مدربا، وشهدت محاضرات نظرية وتطبيقات عملية، وتمثل المستوى الأول في تأهيل مدربي حراس المرمى.

كانت هذه تفاصيل خبر اختتام دورة الرخصة الآسيوية لمدربي الحراس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.