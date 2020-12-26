وزير الرياضة: الإعلان عن إسم رئيس نادي الزمالك قريباً

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أنه سيتم الإعلان عن إسم رئيس نادي الزمالك قريباً.

وقال صبحي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى والمذاع على قناة "صدى البلد" مساء اليوم السبت، إن رئيس مجلس الوزراء، إن هناك اتصالات مع وزير العدل والجهات القضائية لإعلان إسم رئيس اللجنة المعينة لإدارة شئون نادي الزمالك قريباً، مؤكداً أن الوزارة حريصة على المؤسسة وأن تدخلها كان حرصاً على المؤسسة والكيان.

وأضاف صبحي: "باب الوزارة مفتوح لخدمة كل القطاعات الرياضية ونوفر كل الدعم لكل الأندية ".

ولفت وزير الرياضة إلى أن رئيس مجلس الوزراء، الدكور مصطفى مدبولي، زار مجمع الصالات المغطاة في وجود رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد والتشديد على إقامة البطولة وفق اتباع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتابع: "سيتم اتباع أسلوب الفقاعة الصحية لكل المشاركين في بطولة كأس العالم لكرة اليد التي يتم تنظيمها في مصر،"مجمع الصالات المغطاة تم تطويره على أعلى مستوى".

وأكمل الوزير: "اللجنة المنظمة تبذل مجهودات كبيرة من أجل إتمام بطولة مونديال اليد بشكل كبير وكرة اليد في العالم مستمرة ولم تتوقف في أوروبا".

وأكد أنه تم اتباع الإجراءات الاحترازية بشكل كامل بأسلوب الفقاعة الطبية لإتمام بطولة كأس العالم لكرة اليد"، مضيفا:" عندما يصدر قرار من لجنة الأزمات بشأن النشاط الرياضي سوف نوافق عليه، و لا يوجد قرار بإيقاف أي نشاط رياضي إلا بقرار من لجنة الازمات بمجلس الوزراء ".

والخميس الماضي، توفي أحمد البكري رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا.

ونشر الزمالك بيانا رسميا قال فيه: "تتقدم اللجنة المكلفة برئاسة الزمالك واللجان التنفيذية وجميع العاملين في النادي بخالص العزاء لأسرة أحمد البكري رئيس اللجنة والذي وافته المنية صباح اليوم".

وأوضح نادي الزمالك في بيانه أن صلاة الجنازة على الراحل ستقام بعد صلاة عصر اليوم الخميس من مسجد الشرطة، بحضور أعضاء اللجنة المؤقتة لإدارة النادي ومسؤولي القلعة البيضاء.

وقرر مسئولو النادي إعلان الحداد في القلعة البيضاء خلال الفترة الحالية لمدة 3 أيام.

وتولى البكري رئاسة نادي الزمالك بعد إيقاف مجلس مرتضى منصور للتحقيق في مخالفات مالية محتملة.