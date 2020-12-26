«أبشركم قريبًا سأكون معكم».. بشرى سارة من مؤمن زكريا لجماهير الكرة المصرية

زف مؤمن زكريا لاعب الأهلي السابق، بشرى سعيدة لجماهير الكرة المصرية بشأن عودته للملاعب من جديد بعد الإصابة التي تعرض لها.

وكان مؤمن زكريا تعرض لأزمة صحية، والتي جعلته يبتعد عن المشاركة في المباريات منذ فترة طويلة.

وكتب مؤمن زكريا تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" مساء اليوم السبت قال فيها: "الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، يارب لك الحمد والشكر".

وأضاف مؤمن: "أبشركم قريبًا سأكون معكم".

وأصيب مؤمن زكريا بمرض نادر صنفه الأطباء بأنه ضمور فى العضلات، ليؤثر على حركته وعلى طريقة نطقه للكلام، وعلى فرص عودته للمستطيل الأخضر.

وتواجد مؤمن زكريا في احتفال لاعبي الأهلي ببطولة الدوري الأخيرة والتي كانت أمام طلائع الجيش في لقاء حسمه الفريق الأحمر بنتيجة (3-0)، كما تواجد في نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا والتي شهدت تتويج الفريق الأحمر باللقب بعد الفوز على الزمالك بنتيجة (2-1).