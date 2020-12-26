وسائل إعلامية تكشف عن حجم ثروة محمد صلاح ومبالغ تبرعاته في 2020

تحدثت وسائل إعلام إنجليزية عن ثروة النجم العربي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، منذ انضمامه إلى صفوف "الريدز" في موسم 2017 وحتى الآن.

وذكر موقع "GivemeSport" البريطاني، نقلا عن مجلة "فوربس" الأمريكية، أن إجمالي أرباح محمد صلاح من عقده مع ليفربول تصل إلى 23.1 مليون دولار، حيث يحتوي عقده على حوافز ترتبط بالأداء وتسجيل الأهداف، بجانب الراتب.

ويحتل صلاح المركز 34 في قائمة الرياضيين الأعلى أجراً لعام 2020، متقدماً على لاعبين أمثال الفرنسيين كليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، وبول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد، وجوردان سبيث، وزيون ويليامسون.

وبحسب قائمة "Celebrity 100"، فإن صافي أرباح صلاح وصلت إلى (35.1) مليون دولار، في أبريل 2020.

وأضاف الموقع أن محمد صلاح يتعامل مع العديد من الرعاة، من بينها شركة "أديداس"، و"دي أتش إل"، و"بيبسي"، و"فودافون"، ويكسب أيضا من الرعاة حوالي 12 مليون دولار.

وأشار الموقع إلى العمل الخيري لمحمد صلاح، حيث أسس مؤسسة خيرية في قريته نجريج والتي تهدف إلى مساعدة الأسر المحتاجة ماديا من خلال منحهم دخلا شهريا.

وأوضح أنه في عام 2018، قام "مو" بتمويل بناء مستشفى ومدرسة في مصر، وتبرع بمبلغ 2.5 مليون جنية إسترليني للمعهد القومي للأورام في مصر.

وفي عام 2020، تبرع صلاح بحوالي 405 آلاف جنية إسترليني، والطعام واللحوم الطازجة لبعض المؤسسات في "نجريج"، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وكان صلاح قد انضم إلى ليفربول في صيف 2017 ولديه عقد مع النادي حتى 2023، ويحصل على راتب من "الريدز" بقيمة 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

وتوج "الفرعون المصري" مع ليفربول بدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي ومونديال الأندية العام الماضي، وفاز بالإضافة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة منذ 30 عاماً.

وحصل صلاح على جائزة الهداف في موسمين متتاليين، وكان أفضل لاعب في الموسم الأول له مع ليفربول، وثالث أفضل لاعب في العالم 2018، خلف الثنائي الكرواتي لوكا مودريتش والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.