شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم السبت 26 / 12 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الأهلى اليوم السبت 26 / 12 / 2020 الكثير من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها تعافي بيتسو موسيماني من فيروس كورونا، وإعلان جاهزية الثلاثي وليد سليمان وحسين الشحات ومروان محسن للمشاركة فى المباريات.

أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، الأهلى تحوُّل عينة بيتسو موسيماني، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، من إيجابية إلى سلبية، ليتعافى بذلك المدير الفنى من فيروس كورونا الذى أصابه قبل أيام. وأكد سيد عبد الحفيظ أن المسحة الأخيرة التى خضع لها بيتسو موسيمانى جاءت سلبية، ليتعافى من كورونا ويصبح جاهزًا لقيادة تدريبات الفريق ومباريات الفترة المقبلة. ويستعد الأهلى لمباراة الاتحاد السكندرى المقرر لها بعد غدٍ الإثنين، باستاد الأهلى فى السلام، ببطولة الدورى الممتاز.

الأهلي يعلن سلبية مسحة كورونا لـ موسيماني وجاهزيته لقيادة تدريبات الفريق

حرص العميد محمد مرجان، المدير التنفيذى للنادى الأهلي، على الاجتماع مع مديرى الأفرع والإدارات بالنادي؛ للحديث عن خطة العمل خلال الفترة المقبلة، ومناقشة المرحلة الماضية؛ وما تضمنها من سلبيات وإيجابيات، وذلك بعد قرار مجلس الإدارة بتجديد عقود المديرين لمدة 3 أشهر. وحرص العميد مرجان، فى بداية الاجتماع، على الوقوف دقيقة حدادا على روح خالد سندس، مدير مجمع حمامات السباحة السابق بمقر النادى بالجزيرة.

ووجه المدير التنفيذى الشكر لجميع المديرين والعاملين بالنادى على جهودهم خلال السنوات الثلاث الماضية، وما تحملوه من ضغوط لمواجهة تحديات المرحلة الماضية. الأهلي يستعيد سليمان والشحات ومروان محسن قبل مباراة الاتحاد أعلن النادي الأهلي تعافي ثلاثي الفريق وليد سليمان ومروان محسن وحسين الشحات من الإصابة التى لحقت بهم خلال الفترة الماضية ، وفي هذا الشأن ، قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي أن مروان والشحات ووليد سليمان تعافوا من الأصابة التى لحقت بهم خلال الفترة الماضية وعقب الإنتهاء من البرنامج التدريبي الذي خضعوا له الفترة الماضية . وأوضح مدير الكرة أن الثلاثي بات سليماً وجاهز للمشاركة في التدريبات الجماعية بدءاً من اليوم بعد تخلص كل منهم من إصابته وانتهاء برنامجهم التأهيلي وغاب وليد سليمان ومروان محسن عن مباريات الفريق والتدريبات الجماعية بسبب الام الركبة بينما غاب الشحات بعد إجراء عملية في اصبع القدم ، وشارك الثلاثي في المران الجماعي للفريق الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة ليؤكد اللاعبين الثلاثة جاهزيتهم للإرتباطات المقبلة للفريق محلياً وأفريقياً حيث يستعد الأهلي لمباراة الاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز والمحدد لها السابعة والنصف مساء الاثنين على ملعب الأهلي بالسلام الأهلي يستعيد سليمان والشحات ومروان محسن قبل مباراة الاتحاد

تفاصيل اجتماع «مرجان» مع الإدارات التنفيذية بالأهلي

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي ان نتيجة المسحة الطبية للمدير الفني للفريق بيتسو موسمياني وثلاثي الفريق رامي ربيعة ومحمد مجدي قفشة وعمرو السولية للكشف عن كورونا سوف تظهر مساء اليوم السبت، وقال مدير الكرة انه متواصل بشكل دائم مع الرباعي للاطمئنان على حالتهم الصحية والطبية، وأوضح مدير الكرة أن الرباعي أجرى مسحة طبية جديدة خلال الساعات الماضية على أن تظهر نتيجتها مساء اليوم لتحديد موعد عودتهم للفريق من جديد بعدما حالت إصابتهم بفيروس كورونا دون تواجدهم في تدريبات ومباريات الفريق الماضية. ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري الممتاز والمحدد لها مساء الاثنين على ملعب الأهلي بالسلام.

عبد الحفيظ يكشف تطورات مسحة موسيمانى وثلاثى الأهلى وإصابة فى رأس أيمن أشرف

عقد كيفين جونسون، المدرب العام للأهلى، محاضرة فنية بالفيديو مع لاعبى قبل انطلاق المران الجماعى للفريق الذى أقيم عصر اليوم، السبت، على ملعب التتش بالجزيرة، وتحدث جونسون مع لاعبى الفريق عن عدة أمور خاصة بفريق الاتحاد السكندرى المقبلة فى الدورى، وأبرز نقاط القوة والضعف فى الفريق المنافس، ويقود جونسون تدريبات الأهلى حالياً بسبب غياب بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق لإصابته بفيروس كورونا. ويلتقى الفريق مع الاتحاد السكندرى ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدورى الممتاز والمحدد لها السابعة والنصف مساء الاثنين على ملعب الأهلى بالسلام.

مران الأهلي.. محاضرة فنية من جونوسن ورابيد تيست قبل مواجهة الاتحاد

كشف مصدر من داخل النادى الأهلى لـ"الخليج 365" أن صفقة التعاقد مع الأوروجويانى جاستون سيرينو، لاعب صن داونز الجنوب أفريقى، فى الانتقالات الشتوية ستكلف خزينة النادى قرابة 6.5 مليون دولار، حوالى 100 مليون جنيه مصرى، وهى القيمة التى ستكون مقسمة على ما يتقاضاه النادى، بالإضافة إلى سيحصل عليه اللاعب بعد التوقيع على عقد لمدة 3 سنوات. وأكد المصدر أن صن دوانز سيتقاضى 3.2 مليون دولار نظيره إتمام الصفقة رسمياً خلال الساعات القليلة المقبلة، وأن سيرينو سيحصل على 3.3 مليون دولار. وأضاف المصدر أن مسؤولى القلعة الحمراء عرضوا على صن دوانز لإتمام صفقة سيرينو فى البداية مليونى دولار، ثم مليونى و500 ألف، قبل أن يتم رفع عرض أخير بـ3 ملايين و200 ألف دولار، وهو ما سيُنهى الصفقة بنسبة كبيرة.

صفقة سيرينو تكلف الأهلي 100 مليون جنيه فى يناير المقبل