شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف قاسم يكشف مستجدات إصابة ساسى ومصطفى محمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أشرف قاسم، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، أن الفريق يواصل تدريباته بقوة، مشددا على أن العمل متواصل استعدادا للمواجهة المقبلة أمام سموحة فى الدوري الممتاز والمقررة إقامتها مساء الاثنين باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وأضاف قاسم، فى تصريحاته للموقع الرسمي للنادي، أن التونسي فرجاني ساسى لاعب وسط الفريق أدى بعض التدريبات التأهيلية بجيمانيزيوم النادى اليوم، فى ظل الكدمة التى تعرض لها أمس، وتواجد بالتدريبات وتم الاطمئنان عليه، وسيتواجد بالمران خلال المرحلة المقبلة.

وأشار المشرف العام بالزمالك إلى أن مصطفى محمد مهاجم الفريق شارك فى جزء من مران اليوم، واستكمل باقى التدريبات بجمانيزيوم النادى، وتم الاطمئنان عليه، واختتم أشرف قاسم تصريحاته بأن الجميع لدية ثقة فى لاعبي الفريق، حيث نعمل بشكل مستمر علي توفير كل سبل الدعم والراحة من أجل الاستقرار وتحقيق النجاح.

وتأكد ابتعاد مصطفى محمد مهاجم الزمالك، عن الحسابات الفنية فى مواجهة سموحة، بعدما تغيب اللاعب عن التدريبات الجماعية للفريق فى الأيام الأخيرة لرغبته فى الانتقال إلى سانت إتيان الفرنسى ليتواجد اليوم فى مقر النادى ويكتفى بأداء تدريبات تأهيلية لذلك لن يكون جاهزا للمواجهة المقبلة مع الفريق الأبيض أمام نظيره السكندرى.