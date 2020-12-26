شكرا لقرائتكم خبر عن مختار: الموسم الحالى أسوأ بداية مع الإنتاج.. وأهدرنا عدة فرص أمام المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مختار مختار، المدير الفنى للإنتاج الحربى، أن مباراة فريقه ضد المقاولون العرب، والتى فاز فيها فريقه بهدف نظيف، كانت صعبة للغاية والفريقين، قائلا، إن الفريق يمر بظروف صعبة، ومنذ تولى مهمة تدريب الإنتاج لم أمر بمثل هذه الظروف، وبدايتى دائما ما تكون أفضل من ذلك والمباراة كانت بها حدة بسبب هذه الظروف وكان يجب تقديم كرة أفضل من ذلك".

وأضاف مختار، فى تصريحات لاستديو أون تايم سبورتس، "كنا الأفضل فى الشوط الأول وكانت لدينا فرص عديدة لم نستغلها وأحرزنا هدف الفوز بصعوبة، رغم كم الفرص المهدرة وتعاملنا بعصبية، لذا فقدنا معظم الفرص التى أتيحت لنا".

وتابع مختار، "الحمد لله على المكسب والخروج بالثلاث نقاط، وهناك تناقض كبير بين أدائنا فى المباراة الماضية، التى كنا نتسيد المباراة فى الشوط الأول ولكن بسبب خطأ استقبلنا هدفا وخسرنا المباراة، ولدينا تقصير شديد من اللاعبين ومنى، وقد تكون قلة الخبرة سبب ذلك".

وأكد مختار أن "الظروف التى نمر بها فى منتهى الصعوبة وأتمنى أن يسير الفريق بشكل جيد فى الفترة القادمة، رافضا التعليق على نيته الاستقالة حال خسارة فريقه فى مباراة المقاولون، موضحا أن ناديه هادئ ولا يعانى من المشاكل التى تعانى منها الأندية الجماهيرية، وبدايته فى الموسم الحالى هى أسوأ بداية منذ توليه تدريب الإنتاج الحربي، وهى ما تسببت فى ضغط على بشكل كبير.