شكرا لقرائتكم خبر عن ابن شيكابالا يقنع يوسف أوباما بالتجديد للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر يوسف أوباما، لاعب وسط نادى الزمالك، صورة مع آدم نجل محمود عبد الرازق شيكابالا، خلال حضورهم احتفال عيد ميلاد أحد أصدقائهم.

وعلق يوسف أوباما على صورة له مع شيكابالا ونجله آدم عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، قائلا، "هجدد يا آدم حاضر"، فى رسالة غير مباشرة للجماهير البيضاء بشأن حسم تجديد عقده مع الزمالك بشكل رسمي والاستمرار داخل صفوف القلعة البيضاء في الفترة المقبلة.

وأكد مسئولو الزمالك لأوباما خلال جلسة المفاوضات، تمسك النادى باستمراره لمواسم أخري، بعد نهاية عقده الحالى، نظرا لدوره المهم والمؤثر داخل صفوف الفريق، وحاجة الأبيض لجهوده، بعدما أصبح من اللاعبين أصحاب الخبرات فى الدوري الممتاز، بخلاف امتلاكه قدرات فنية كبيرة.

وأبدى يوسف أوباما ترحيبه بتوقيع عقد جديد مع الزمالك، حال التوصل لاتفاق مادى مناسب مع مسئولى القلعة البيضاء، مشددا على عدم دخوله فى مفاوضات مع أى نادٍ آخر خلال الفترة الماضية، كما ردد البعض.

وكشف مصدر مطلع أن أوباما طلب تقاضى 12 مليون جنيه سنويا لتوقيع عقد جديد مع القلعة البيضاء، موضحا أن المبلغ لم يكن بمثابة مفاجأة من جانب مسئولي النادي، فى ظل الأسعار الحالية لعقود اللاعبين، مشدداً على أن الأزمة الكبرى لا تكمن في قيمة راتب أوباما وإنما في توفير مقدم التعاقد للتوقيع مثله مثل باقي اللاعبين.

وأكد مسئولو الزمالك لأوباما السعى خلال الفترة المقبلة لتوفير مقدم تعاقده الجديد، لتوقيع العقود رسميا، مثله مثل باقى زملائه الذين تنتهى عقودهم بنهاية الموسم الحالي، وعلى رأسهم التونسي فرجانى ساسى.